Audi e il trionfo delle auto di alta gamma

Una presenza tutta allʼinsegna dellʼalto di gamma. Business o sportiva, unʼAudi sa sempre come farsi apprezzare e a Ginevra lo conferma con la nuova generazione, lʼottava, della A6, che arriverà a listino in Italia a maggio. Al suo fianco il Suv elettrico e-tron, ancora allo stadio di prototipo ma già in rampa di lancio per i mercati. La ciliegina sulla torta è invece la R8 V10 RWS stradale.