A7 Sportback, la “seconda” ammiraglia Audi

La nuova Audi A7 Sportback si caratterizza stilisticamente per la griglia più larga e bassa rispetto alla berlina A8, e anche i proiettori sono più sottili e bassi. Lunga quasi 5 metri e con un passo di oltre 2,9 metri, la rinnovata A7 Sportback è alta appena 1,4 metri e poggia su ruote larghe fino a 21 pollici. Una configurazione che esalta il design dinamico della splendida GT 4 porte tedesca. Esclusiva si presenta pure la coda, che termina obliqua come la poppa di uno yacht. Cʼè poi unʼaletta frangivento arcuata e che integra uno spoiler, il quale fuoriesce in automatico superati i 120 km orari. Il portellone ha la funzionalità di una station wagon e anche la capacità di carico è decisamente ottima.