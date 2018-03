Volkswagen spinge su elettrico e guida autonoma

Mobilità a 360 gradi significa però individuare anche le forme future degli spostamenti in città. Il gruppo tedesco ha in mente cose straordinarie, che vanno dalle auto che si trasformano in droni grazie ai legami di Audi con Italdesign (progetto Pop-Up) e finiscono alla micromobilità in ambito urbano. A Ginevra Volkswagen presenta Streetmate e Cityskater, due mezzi elettrici e silenziosi specializzati sulle brevi distanze. Streetmate pesa soltanto 65 kg, è veloce e raggiunge i 45 km/h, e può essere guidato sia stando in piedi che seduti. La sua autonomia è di 35 km e in città è abbastanza, anzi chi percorre di meno, diciamo 15 km, può ricorrere al Cityskater. È lʼidea Last-Mile-Surfer di Volkswagen, ha tre ruote e raggiunge i 20 km/h. Pesa meno di 12 kg e se non serve può essere riposto nel bagagliaio dellʼauto.