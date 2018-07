Aston Martin vs McLaren, sfida inglese

Una sfida da far tremare i polsi. Partiamo da Aston Martin e dalla sua favolosa Super GT, costruita in fibra di carbonio e capace di raggiungere i 337 km/h di velocità massima. Il motore 12 cilindri aspirato non è però prerogativa soltanto della DBS Superleggera, perché è montato anche sulla nuova V12 Vantage V600 e sulla serie speciale Rapide AMR , la coupé 4 porte con freni in carboceramica e prestazioni monstre (328 km/h di velocità). La V12 Vantage V600 sarà costruita in soli 14 esemplari: 7 coupé e 7 roadster.

La risposta McLaren si chiama 600LT e a Goodwood ha avuto la sua premiere mondiale. Più leggera di 100 kg rispetto alla 570S Coupé (per un peso totale di 1.274 kg), la nuova biposto si presenta con la carrozzeria in fibra di carbonio, che include lo splitter anteriore, le soglie laterali, il diffusore maggiorato e lʼala posteriore fissa. Il motore da 600 CV e 620 Nm di coppia garantisce unʼaccelerazione bruciante: da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi! E da 0 a 200 in 8,2 secondi! La McLaren 600LT dispone di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo e freni in carboceramica con un booster dei freni ispirato alla McLaren Senna, che le permettono di arrestarsi dai 200 orari in appena 117 metri! Disponibile già in Italia, la 600LT costa 236.000 euro, IVA inclusa e con una giornata in pista con gli istruttori McLaren.