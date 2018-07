15 luglio 2018 08:00 Goodwood, Maserati svela Levante GTS V8 e gamma 2019 Versione da 550 CV con trazione integrale Q4

Fine settimana allʼinsegna della velocità in Inghilterra. In cartellone la 25° edizione del Festival of Speed a Goodwood, la più celebre competizione internazionale dedicata alle auto da corsa e alle supercar, di cui Maserati è partner automotive. Ecco allora che Goodwood diventa la vetrina della nuova gamma 2019 della Casa del Tridente, con la premiere mondiale del Suv Levante GTS V8 e della versione Levante Trofeo.

Il nuovo Levante GTS V8 mantiene la configurazione a V di 90° del motore 8 cilindri di 3,8 litri di cilindrata con doppio turbocompressore, ma è stato riprogettato per accogliere la trazione integrale intelligente Q4. Prodotto a Maranello, nello stabilimento Ferrari, il V8 sviluppa una potenza di 550 CV e una poderosa coppia massima di 730 Nm tra 2.500 e 5.000 giri. Le prestazioni sono impressionanti per uno Sports Utility: 292 km/h di velocità e accelerazione da 0 a 100 in 4,2 secondi! Novità importante, che coinvolge anche i modelli 2019 di Ghibli e Quattroporte è il cambio ZF a 8 rapporti, che ora può essere azionato sia in automatico che in manuale, semplicemente spostando la leva da destra a sinistra. Sulla leva è stato inserito il nuovo tasto “P” che imposta agevolmente la trasmissione in modalità di parcheggio.

