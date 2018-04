7 aprile 2018 08:15 Maserati Levante Trofeo, potenza senza fine A New York debutta una serie speciale da 590 CV

Il superSuv va in scena a New York, dove in questi giorni si svolge lʼInternational Auto Show. Si tratta del Maserati Levante in una versione speciale e prodotta in serie limitata, la Trofeo con motore V8 Twin Turbo. Un Suv che definire esuberante è poco, tanto distintivo nel look quanto mostruoso dal punto di vista prestazionale. Peccato che Maserati lo riserverà perlopiù alla clientela nordamericana.

Maserati Levante Trofeo è spinto da uno dei motori più potenti mai montati su un modello della Casa modenese. Lʼ8 cilindri biturbo di 3,8 litri di cilindrata, perfettamente calibrato per sfruttare al meglio il sistema di trazione integrale intelligente Q4, eroga una potenza di 590 CV e una coppia massima di 730 Nm ad appena 2.250 giri al minuto. Il rapporto cavalli/litro di cilindrata ‒ 156 CV per litro ‒ è il più elevato in assoluto tra tutti i motori mai prodotti da Maserati. È assemblato a Maranello, nello stabilimento Ferrari, e realizza prestazioni entusiasmanti: accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e velocità massima di oltre 300 orari. Per un Suv di stazza come questo è un risultato eccezionale.

Bello anche da vedere, con la sua “cattiveria” di stile, Levante Trofeo esibisce prese dʼaria laterali di grande spessore aerodinamico. Ha vari elementi esterni in fibra di carbonio e i cerchi in alluminio forgiato da 22 pollici. Il frontale svela proiettori Full LED adattivi e la calandra con doppi listelli verticali in finitura Black Piano, mentre la fascia inferiore è a nido d’ape. Sulla coda si notano i terminali di scarico ovali neri e le pinze freno disponibili nei colori rosso, blu, nero, argento o giallo. Allʼinterno la qualità si coglie subito nei sedili in pelle naturale “Pieno Fiore”, ma a farsi apprezzare è anche l’impianto audio Premium Surround Sound di Bowers & Wilkins da 1.280 watt con 17 altoparlanti, che offre un’esperienza di ascolto eccezionale.