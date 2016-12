A listino la Fiat Bravo 2012

foto Ufficio stampa

Già il primo allestimento Pop propone i cerchi da 16 pollici, maniglie delle portiere e gusci dei retrovisori esterni in tinta di carrozzeria e climatizzatore manuale. Di serie anche l’ESP con Hill Holder, quattro airbag e sedile posteriore sdoppiato, ma optional è l’autoradio con 6 diffusori. Fiat Bravo 2012 Pop è ordinabile nelle due motorizzazioni 1.4 benzina da 90 CV e 1.6 Multijet da 105 CV. Il livello intermedio Easy aggiunge ai contenuti standard la radio con lettore CD/MP3 e comandi al volante, i window-bag, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia con funzione cornering. Considerati anche i due pacchetti esclusivi di quest’allestimento – Pack Lounge e Pack Sport – Bravo Easy è senza dubbio il modello col miglior rapporto qualità/prezzo.

Al vertice della gamma si pone la versione Street, pensata per il target più giovanile e sportivo. Già le motorizzazioni spiegano molto: 1.4 T-Jet benzina da 120 CV e 1.6 MultiJet da 120 CV, come anche le pinze rosse dei freni che fuoriescono dai cerchi in lega da 17 pollici diamantati. All’interno Fiat Bravo Street si caratterizza per sedili in pelle nera abbinati ad una fascia plancia con effetto “carbon look”. Di serie il climatizzatore bizona, la regolazione lombare del sedile guida e l’impianto Hi-Fi con 8 diffusori e un subwoofer, più l’immancabile porta USB e il sistema Blue&Me. Il listino prezzi della nuova Fiat Bravo 2012 parte da 16.750 euro, chiavi in mano, per la versione 1.4 Pop da 90 CV e tocca l’apice con i 23.250 euro della versione 1.6 Multijet 120 CV Street.