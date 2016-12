26 ottobre 2016 09:10 Abarth 124 Spider, arrivano le prime! Nasce la community ufficiale dello Scorpione

Stanno arrivando in questi giorni sul mercato europeo le prime 2.500 Abarth 124 Spider. È la versione più sportiva (170 CV!) e in un certo senso spumeggiante della nuova spider che il gruppo FCA ha lanciato questʼanno, sia col marchio Fiat che con quello dello Scorpione. E proprio “The Scorpionship” si chiama la community ufficiale che Abarth ha presentato al recente Mondial Auto di Parigi.

Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 1 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 2 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 3 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 4 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 5 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 6 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 7 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 8 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 9 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 10 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 11 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 12 di 24 Ufficio stampa Ufficio stampa Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 13 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 14 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 15 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 16 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 17 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 18 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 19 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 20 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 21 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 22 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 23 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive 24 di 24 Da video Da video Abarth 124 Spider, la leggenda rivive leggi dopo slideshow ingrandisci

La nuova Abarth 124 Spider monta un motore 4 cilindri turbo benzina di 1,4 litri, che vanta il più alto rapporto cilindrata/potenza della categoria: 124 CV per litro di cilindrata! Un gioiello dal punto di vista estetico e da quello sportivo, che sfrutta dotazioni quali il differenziale autobloccante meccanico di serie. Alle Officine Abarth di Mirafiori sono riusciti a limitare il peso a soli 1.060 kg, e questa leggerezza paga in termini di dinamicità, tanto che la decappottabile italiana raggiunge una velocità massima di 232 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi. Non sorprende come la vettura sarà la protagonista dei programmi sportivi 2017 dello Scorpione, con lʼarrivo previsto della Abarth 124 Rally.