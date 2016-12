12 giugno 2016 07:40 Fiat e Abarth reinventano il mito della 124 Belle, dinamiche e moderne

Reinventare il mito. Le Fiat e Abarth 124 Spider ‒ due modelli, due caratteri forti ‒ non sono una banale operazione di marketing, che punta sul look retrò e sulle nostalgie. Sono invece due formidabili decappottabili contemporanee, con le migliori tecnologie, che semmai hanno un compito arduo: competere nellʼimmaginario collettivo con le storiche Fiat 124 Spider e Abarth 124 Spider degli anni 60. Il cui successo fu enorme anche negli Usa.

Ma per reinventare il mito delle spider Fiat occorre recuperare il tempo perduto. E allora le nuove 124 Spider presentate nei giorni scorsi sul Lago di Garda svelano le tante somiglianze di stile con la lontana progenitrice. Citazioni, come lʼimponente cofano anteriore, che sembra faccia fatica a contenere il motore, ma anche la griglia esagonale aggressiva, le fiancate robuste e lʼabitacolo arretrato. E per marcarne il legame col modello storico, Fiat lancia anche una versione speciale Anniversary, che sarà prodotta in soli 124 esemplari e che si caratterizza per i sedili riscaldabili e altri contenuti ad hoc. Altro elemento fondamentale della Fiat 124 Spider, di allora come di oggi, è la trazione posteriore, ma il motore segna ovviamente il passo dei tempi che corrono. Si tratta del 4 cilindri 1.4 MultiAir turbo benzina da 140 CV, con cambio manuale a 6 marce.

Stesso motore per Abarth 124 Spider, ma potenza aumentata a 170 CV e performance superiori: 6,8 secondi lʼaccelerazione da 0 a 100 e velocità massima di 232 km/h. Questʼultima è una vera sportiva, dotata di serie di un differenziale autobloccante meccanico, così da garantire motricità e trazione anche nelle situazioni più critiche. È poi leggera, pesa 1.060 kg, dispone di ammortizzatori Bilstein, con molle a taratura specifica e barre antirollio maggiorate. L’impianto frenante Brembo, con pinze fisse anteriori in alluminio a 4 pistoncini, garantisce spazi di frenata minimi e un’ottima resistenza al surriscaldamento. Quanto al look, la Abarth 124 Spider si distingue per lʼestrattore aerodinamico, lo spoiler e il frangivento posteriori.

Uno sguardo ora allʼautenticità della nuova Fiat 124 Spider, la cui capote elettrica che si apre in soli 3 secondi! Ha la telecamera posteriore, i fari adattativi in curva, le luci a LED, e un impianto audio Bose (optional) con 9 altoparlanti, 4 dei quali integrati nei poggiatesta. Due le versioni, quella base ha cerchi da 16 pollici e roll-bar nero, la Lusso cerchi da 17” e roll-bar argento. Anche gli interni propongono due versioni della plancia, con un inserto argento o nero lucido a seconda dell’allestimento, mentre il volante è rivestito in pelle. I prezzi della Fiat 124 Spider partono da 27.500 euro, lʼedizione Lusso da 29.900 euro e lʼAnniversary costa 33.000 euro. Abarth 124 Spider costa invece 40.000 euro, 42.000 se si sceglie il cambio automatico sequenziale.