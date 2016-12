Abarth 124 Spider, via alle prenotazioni

Il motore della Abarth 124 Spider è il 1.4 Turbo MultiAir da 170 CV e 250 Nm di coppia, capace di unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi e di far raggiungere alla roadster una velocità di 232 km/h. Il cambio può essere manuale a 6 marce o automatico sequenziale con selettori al volante , e alla dinamica di marcia contribuisce pure il differenziale autobloccante meccanico e i materiali leggeri che hanno permesso di contenere il peso a soli 1.060 chilogrammi. Lʼassetto sportivo della spider di avvale di ammortizzatori Bilstein e sono accoppiati a molle a taratura specifica e barre antirollio maggiorate. L’ impianto frenante Brembo , con pinze fisse anteriori in alluminio a quattro pistoncini, garantisce spazi di frenata minimi.

Rispetto alla Fiat 124 Spider, la versione Abarth si distingue per il cofano, che può essere scelto o nero opaco o in tinta di carrozzeria (senza costi aggiuntivi). Il frontale è caratterizzato dalla calandra esagonale, la fiancata è alta e muscolosa e il posteriore mette in mostra l’estrattore aerodinamico e i parafanghi a coda di rondine. Ingentiliscono la sportività dellʼauto i fari a LED anteriori e posteriori e i cerchi in lega 17 pollici. Cinque i colori disponibili, tra cui il “Nero San Marino 1972” scelto come colore di serie e quindi gratuito. Tra le dotazioni standard, Abarth 124 spider offre l’ESC e il Drive Mode per scegliere tra le due modalità di marcia Normal e Sport. Il guidatore può escludere tutti i dispositivi elettronici per riappropriarsi del più puro piacere di guida.