Abarth rilancia e rafforza la gamma 595

Non solo Fiat 124 Spider nel grande evento che il gruppo FCA ha organizzato sul Lago di Garda la scorsa settimana. In scena è infatti andato anche il rilancio del brand Abarth , non soltanto per la spider griffata con le stimmate dello Scorpione, ma anche per la nuova gamma Abarth 595 , sottoposta a un marcato restyling tecnico e meccanico rispetto al modello lanciato nel 2008.

Due carrozzerie ‒ berlina e cabrio ‒ e tre versioni per la nuova Abarth 595, rinnovata nel design a partire dal frontale, che svela una presa d’aria maggiorata e luci diurne a LED. La fiancata mette in mostra cerchi in lega leggera da 17 pollici e sulla coda spicca un nuovo estrattore posteriore più efficace. Debuttano altre tinte di carrozzeria: Giallo Modena, Rosso Abarth, Bianco Iridato Tristrato e le belle proposte bicolore Nero Scorpione/Blu Podio, Nero Scorpione/Grigio Record e Grigio Pista/Rosso Abarth. Allʼinterno scopriamo il nuovo volante sportivo a fondo piatto, la prima volta del sistema multimediale Uconnect, con telemetria inclusa per lʼimpiego in pista, e un bellʼimpianto Hi-Fi BeatsAudio da 480 Watt con 7 altoparlanti. Optional anche i sedili Corsa by Sabelt in pelle e Alcantara con guscio in carbonio.