29 settembre 2016 08:40 Parigi apre le porte del Salone Auto 2016 Apertura fino al 16 ottobre

Il Salone auto di Parigi 2016 ‒ il Mondial Auto come si chiama ‒ apre oggi agli operatori gli 8 padiglioni della Fiera alle Porte de Versailles, e da sabato primo ottobre fino a domenica 16 sarà aperto al pubblico. Un salone lunghissimo, a conti fatti sono 18 giorni di mega-esposizione sul prodotto auto, del presente e del futuro. Tgcom24 lo seguirà quotidianamente, cercando di darvi le notizie più importanti che arrivano dal settore delle quattro ruote.

Mondial Auto di Parigi 2016 1 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 2 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 3 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 4 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 5 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 6 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 7 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 8 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 9 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 10 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 11 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 12 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 13 di 57 Da video Da video Mondial Auto di Parigi 2016 14 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 15 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 16 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 17 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 18 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 19 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 20 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 21 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 22 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 23 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 24 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 25 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 26 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 27 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 28 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 29 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 30 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 31 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 32 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 33 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 34 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 35 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 36 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 37 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 38 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 39 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 40 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 41 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 42 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 43 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 44 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 45 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 46 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 47 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 48 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 49 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 50 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 51 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 52 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 53 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 54 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 55 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 56 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 57 di 57 Ufficio stampa Ufficio stampa Mondial Auto di Parigi 2016 leggi dopo slideshow ingrandisci

Eppure qualcosa sta cambiando, a livello di strategia, nel mondo dei motori. Se i saloni diventano “fisicamente” sempre più grandi, allo stesso tempo il beneficio di promuovere lʼautomobile attraverso questi è più contenuto. E lo dimostrano le assenze del Mondial Auto 2016: marchi di lusso come Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley e Aston Martin, ma anche generalisti come Ford, Volvo e Mazda. Un poʼ è colpa anche dellʼEuropa che perde colpi rispetto ad altri continenti, e così i saloni asiatici di Pechino e Bangkok crescono e catturano anteprime di prodotto prima riservate allʼEuropa, e la calda Los Angeles a novembre sta diventando il salone di riferimento per chi vuol presentare spider e cabriolet. La strategia impone anche scelte drastiche, come quella di Alfa Romeo di svelare il suo primo Suv proprio a Los Angeles.

I temi principali dellʼedizione 2016 del Mondial Auto parigino sono la digitalizzazione e lʼalimentazione elettrica. Le auto del futuro si annunciano ecologiche e iper-connesse, e grazie alla geolocalizzazione diffusa punteranno sulla guida autonoma. Volkswagen ha capito che il modo migliore di superare il dieselgate e salvare la reputazione (a proposito, si parla di accantonamenti per 10 miliardi di dollari per pagare le cause in Usa) è svoltare decisa verso lʼalimentazione elettrica. A Parigi presenta il prototipo I.D. che farà da base al milione di veicoli elettrici che intende produrre entro il 2022, e anche Audi esporrà un Suv elettrico che potrebbe chiamarsi Q6.

Le altre Case tedesche sono più avanti. Mercedes ha in cantiere una gamma di 5 vetture elettriche, più la nuova generazione di Smart Electric Drive. Opel lancia la seconda generazione di Ampera-e, la berlina elettrica che promette di fare fino a 400 km con una sola ricarica. La sua gemella Chevrolet Bolt EV è già stata presentata in Nord America, dove General Motors punta a guadagnare posizioni nella sfida a Toyota per il primato mondiale. BMW sullʼelettrico già commercializza due modelli ‒ i3 e i8 ‒ e amplierà presto anche lʼofferta di ibride, mentre Porsche porta a Parigi la nuova Panamera Hybrid.