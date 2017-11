Zimbabwe, il presidente Mugabe parla in tv ma non si dimette

Il presidente dello Zimbabwe, Robert Mugabe, in un discorso alla nazione non ha annunciato le sue dimissioni, come invece si prevedeva. Mugabe è attualmente agli arresti domiciliari sotto il controllo dei militari.

Nonostante sia stato espulso dal proprio partito, Nel suo discorso Mugabe ha annunciato che il mese prossimo presiederà il congresso dell'Unione nazionale africana di Zimbabwe - Fronte patriottico. "Il nostro popolo - ha spiegato -ha bisogno di pace, sicurezza, legge e ordine".



Il quadro, che solo poche ore prima sembrava chiarito, è così tornato nella completa incertezza, lasciando gli osservatori incerti sulle prossime mosse. In 20 minuti di intervento in inglese, Mugabe ha scompaginato il discorso che era stato preannunciato essere stato concordato con i dirigenti del partito e i militari.



Da due giorni agli arresti domiciliari nella sua abitazione nella capitale Harare, al 93enne Mugabe era arrivato l'ultimatum del suo partito, dei militari e della popolazione scesa in piazza: dimissioni o impeachment. E di fronte al rifiuto, durante il discorso, di dimettersi come invece si era detto era stato concordato, il presidente dell'associazione dei veterani di guerra, Chris Mutsvangwa, ha intanto annunciato che la procedura per l'impeachment nei confronti del presidente andrà avanti.