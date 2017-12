Yemen, raid della coalizione saudita uccidono 10 donne

Almeno 10 donne sarebbero rimaste uccise in Yemen in seguito a raid aerei della coalizione araba a guida saudita. Secondo quanto riportato da Al Jazeera, tre raid aerei sarebbero stati compiuti nel distretto di Harib Al Qaramish, a est della capitale Sana'a. L'attacco è stato definito come "un massacro" da Mohammad Abdel Salam, portavoce di Ansar Allah, il braccio politico delle milizie Houthi.