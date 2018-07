Vietato l’ingresso senza bambini: Legoland "caccia" una pensionata

Certe passioni durano tutta la vita, ma non sempre è facile coltivarle quando è proprio l’età a sbarrarti la strada. Yvonne Radcliffe, pensionata 74enne di Birmingham, in Inghilterra, ne è testimone dopo che una responsabile della sicurezza le ha negato l’ingresso al nuovo Legoland Discovery Centre della città britannica. Il motivo? Non si può entrare se non si è accompagnati da un bambino.