Venezuela, Trump a Maduro: rilasciare i prigionieri politici

Il figlio di Maduro eletto membro dell'Assemblea costituente - Il 27enne figlio del presidente Nicolas Maduro è uno dei 545 membri eletti della nuova Assemblea costituente in Venezuela. Nicolas Ernesto Maduro Guerra, conosciuto anche come "Nicolasito" o "piccolo Nicolas" parteciperà dunque al tentativo di riscrivere la Costituzione del Paese, assieme alla matrigna, la moglie del capo dello Stato Cilia Flores, anch'essa membro dell'Assemblea eletta il 30 luglio. Per il 27enne figlio del presidente si tratta del primo incarico pubblico di alto profilo nel Paese.



Giovedì la marcia di protesta voluta dall'opposizione - Intanto l'opposizione venezuelana ha deciso di rinviare a giovedì la manifestazione prevista per mercoledì, così che coincida con l'insediamento della nuova Assemblea costituente voluta da Maduro. "Attenzione! - ha annunciato su Twitter uno dei leader dell'opposizione, Freddy Guevara - la marcia contro la frode costituente si svolgerà giovedì, giorno in cui la dittatura ha intenzione di 'installare' la frode".