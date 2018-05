Usa, verso "restyling" per carcere Guantanamo: detenuti invecchiano

I detenuti della prigione di Guantanamo stanno invecchiando e per questo motivo la Casa Bianca ha scritto al Congresso per chiedere fondi con cui adattare la struttura. "Il centro di detenzione per detenuti di alto livello sta vivendo problemi strutturali e guasti al sistema che, se non controllati, potrebbero rappresentare un rischio", ha scritto la Casa Bianca. La prigione "non soddisfa i bisogni di una popolazione che invecchia".