Usa, un "eroe" in politica: Frank Serpico scende in campo contro la corruzione

17:00 - Un poliziotto eroe scende in campo per difendere una piccola cittadina degli Usa dalla corruzione. No, non è l'incipit di una storia a fumetti, ma la vicenda reale di Frank Serpico, che tra le altre cose ha ispirato un film (interpretato nel 1973 da Al Pacino) e una serie tv. L'ex agente diventato famoso negli Anni Settanta per aver smascherato il Blue Wall, il muro di tangenti e omertà del New York Police Department, ha scelto infatti di entrare in politica per un posto di consigliere comunale della città di Stuyvesant, nello Stato di New York.

Alla vigilia dell'ottantesimo compleanno, la leggendaria "talpa" della polizia corrotta di New York ha deciso di buttarsi in un mestiere che per decenni ha denigrato come privo di integrità. L'eroe, figlio di emigranti napoletani, si è candidato con i democratici per uno dei cinque posti di consigliere comunale di Stuyvesant, una cittadina di 2.200 anime, in un'area remota tra i boschi dello Stato di New York dove dagli anni Settanta l'ex poliziotto vive in una capanna di legno che ha costruito con le sue mani.



Personaggio sempre controcorrente, Serpico ha deciso per una volta di "seguire la sua strada". "In fondo - ha osservato - posso sempre dimettermi". Tanto più che la nuova sfida che si prepara ad affrontare è una battaglia tutta in salita: l'area è a stragrande maggioranza repubblicana e i cinque membri eletti del consiglio al momento appartengono tutti al partito repubblicano.