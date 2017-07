Usa, Trump rimuove Scaramucci da capo comunicazione alla Casa Bianca dopo soli 10 giorni

Secondo la ricostruzione del New York Times, il presidente Donald Trump ha deciso di rimuovere Scaramucci dal ruolo di capo della comunicazione 10 giorni soltanto dopo la sua nomina, su richiesta di Kelly. Questo dopo che Scaramucci aveva detto nei giorni scorsi di rispondere direttamente al presidente. Non è chiaro al momento se Scaramucci rimarrà alla Casa Bianca ma in un altro ruolo.



Per Trump parole Scaramucci "inappropriate" - Trump ha trovato "non appropriati" le parole di Scaramucci in una recente intervista con il New Yorker: Scaramucci aveva attaccato il consigliere Steve Bannon e accusato il capo dello staff Reince Priebus di passare informazione ai media. Lo ha riferito la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders rispondendo a domande di giornalisti. Il generale John Kelly, appena insediatosi come chief of staff alla Casa Bianca, gode di "piena autorità" e tutti rispondono a lui, compresi Ivanka Trump e Jared Kushner e anche Steve Bannon, ha quindi sottolineato la portavoce della Casa Bianca.