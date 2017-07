24 luglio 2017 01:43 Usa, fa sparire i suoi tweet contro Trump: bufera sul nuovo capo della comunicazione della Casa Bianca Anthony Scaramucci nel mirino poche ore dopo la sua nomina

Appena arrivato alla Casa Bianca, Anthony Scaramucci è già al centro delle polemiche. Il giorno dopo essersi insediato, infatti, il neo direttore della comunicazione di Donald Trump ha eliminato tutti i suoi tweet in cui, in passato, aveva criticato anche aspramente il presidente degli Stati Uniti. Il businessman di New York ha ripulito i suoi social e ha fatto sparire le sue prese di posizione su immigrazione clandestina, cambiamento climatico, islam e anche controllo delle armi.

Una mossa che non è passata inosservata. Tanto che lui stesso, cercando di metterci una pezza, si è affrettato a twittare: "Piena trasparenza: sto cancellando vecchi tweet. Le opinioni precedenti si sono evolute e non dovrebbero essere una distrazione. Servo l'agenda di @POTUS e questo è tutto ciò che conta". Un po' più tardi, Scaramucci ha proseguito: "Le politiche di 'gotcha' sono finite, ho la pellaccia dura e noi andiamo avanti con l'agenda di @POTUS per servire il popolo americano", dove per 'gotcha' (I got what you're saying) si intende "ti ho pizzicato".

Full transparency: I'm deleting old tweets. Past views evolved & shouldn't be a distraction. I serve @POTUS agenda & that's all that matters — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) 22 luglio 2017