Usa, Trump: "Christopher A. Wray sarà il nuovo direttore dell'Fbi"

Christopher Wray, 50 anni, è un ex funzionario del Dipartimento della Giustizia e dal 2005 lavora come avvocato per lo studio King & Spalding.



La sua carriera governativa è cominciata nel 1997 presso l'Ufficio del procuratore per il distretto settentrionale della Georgia e nel 2001 è passato al Dipartimento di Giustizia. Il presidente George W. Bush nel 2003 lo scelse per guidare la divisione penale del Dipartimento, ricevendo la conferma unanime del Senato. In quel ruolo, Wray ebbe a che fare con casi di frodi aziendali, riciclaggio di denaro e terrorismo.



Wray è stato l'avvocato del governatore del New Jersey, Chris Christie, durante lo scandalo "Bridgegate" che ha segnato l'inizio del suo secondo mandato, riguardante il George Washington Bridge, il ponte che collega Manhattan al New Jersey. Il ponte sarebbe stato chiuso per creare problemi a Mark Sokolich, sindaco democratico di Fort Lee, che non aveva appoggiato la rielezione di Christie alla carica di governatore. Tre importanti collaboratori di Christie sono stati dichiarati colpevoli di crimini federali, mentre sono cadute tutte le accuse contro lo stesso Christie. Wray è sposato, ha due figli e vive in Georgia.