Usa, Trump: possibile nomina nuovo capo Fbi entro prossima settimana

Donald Trump non ha escluso di poter nominare il nuovo direttore dell'Fbi entro la prossima settimana, prima di partire per l'Arabia Saudita, tappa iniziale del suo viaggio all'estero. "Possiamo prendere una decisione rapida", ha risposto ai cronisti prima di imbarcarsi per la Virginia. Alla domanda se la decisione potrà avvenire prima di partire ha detto "E' possibile", definendo i candidati "persone meravigliose", "note", "di alto livello".