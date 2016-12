Usa: treno deragliato con sostanze chimiche, sigillata la perdita

Il treno merci deragliato a Washington DC che ha provocato una fuoriuscita di sostanze chimiche potenzialmente pericolose è stato messo in sicurezza. Non ci sono state vittime e nessuna avacuazione. Da un vagone cisterna c'è stata una perdita di idrossido di sodio, che reagisce come la soda caustica, prima che la falla venisse sigillata e la perdita contenuta dai soccorritori.