Paura in un centro commerciale nei pressi di Nashville , in Tennessee , in seguito ad una sparatoria nata da una lite fra due uomini, uno dei quali è rimasto ferito e versa in condizioni gravi mentre il secondo è nelle mani della polizia. Dinamica tutta da chiarire: uno dei protagonisti dello scontro a fuoco aveva dapprima tentato di scappare dal centro per poi arrendersi. In fuga ci sarebbe un complice dell'uomo arrestato.

Allo scattare dell'emergenza il complesso era stato posto in "lockdown" e perquisito dagli agenti, mentre gli avventori spaventati cercavano di allontanarsi dal centro commerciale o barricandosi nei negozi - circa 200 in tutto - di Opry Mills, il mall più grande e frequentato del Tennessee, con un cinema, diversi locali e anche un piccolo museo delle cere. Un testimone ha riferito alla Associated Press che si trovava in una riunione quando due persone hanno fatto ingresso nel retro del locale per segnalare la sparatoria e a quel punto diversi membri dello staff si sono riversati all'esterno.



Le autorità hanno stabilito che non vi è alcuna ulteriore minaccia all'interno del centro commerciale, ma continuano le verifiche di natura precauzionale. Intanto diverse persone si sono recate sul posto per verificare le condizioni di congiunti all'interno, sebbene in un primo momento in coincidenza con l'emergenza l'accesso fosse stato bloccato.