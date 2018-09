Si trovava casualmente in un chiosco, quando ha sentito un ragazzo vantarsi di aver più volte tradito la fidanzata, una studentessa di infermeria di Dallas, Stati Uniti, di nome Hannah. Finita la serata, non ha dimenticato le parole del ragazzo e così ha scelto di provare a contattare la studentessa tramite Twitter. E' quanto architettato da @alexxiisj. Nel mondo dei social network si sa, tutto è possibile, e infatti il piano ha funzionato e il tweet ha raggiunto la persona interessata. Quest'ultima ha lasciato immediatamente il ragazzo, ma anziché perdersi d'animo, ha sfruttato questo momento di popolarità lanciando una sorta di raccolta fondi per pagarsi gli studi. Missione compiuta, perché grazie all’aiuto degli utenti la ragazza è riuscita a saldare i debiti universitari.