Scopre in volo il tradimento del marito, aereo costretto ad atterraggio fuori programma

Un aereo diretto a Bali, in Indonesia , da Doha (Qatar) è stato costretto a un atterraggio fuori programma a Chennai , in India , a causa del caos creato da una passeggera che aveva scoperto in pieno volo che il marito la tradiva . La donna ha dato in escandescenza tanto che il pilota si è visto costretto a un atterraggio d'emergenza in India per poi proseguire il viaggio senza i due litigiosi coniugi.

Tutto è cominciato il 5 novembre su un volo della Qatar Airways, partito da Doha e diretto a Bali, quando l'uomo si è addormentato. La moglie, che probabilmente già sospettava l'infedeltà, ne ha approfittato per sbloccare il telefono cellulare del marito con l'impronta digitale del suo pollice e ha scoperto il tradimento.



Secondo quanto rivelato dall'Hindustan Times e dall'Independent, la signora ha iniziato a inveire contro il marito e a picchiarlo sotto gli occhi spaventati del figlio che viaggiava con loro. L'intervento del personale di bordo non è servito a calmare la moglie inferocita. E così il pilota ha deciso per uno scalo non previsto a Chennai.



Sembra che la famiglia abbia trascorso un'intera giornata in un centro detentivo di Chennai perché non era in possesso del visto indiano. Dopo i tre sono ripartiti per Kuala Lumpur e quindi per Doha. Un portavoce della Qatar Airways si è rifiutato di commentare il caso per una questione di privacy.