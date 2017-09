Un pilota Etihad muore in volo, atterraggio d'emergenza in Kuwait

E' morto mentre stava pilotando un volo Etihad verso Amsterdam e il copilota è stato costretto all'atterraggio d'emergenza in Kuwait dove i medici, saliti a bordo per i soccorsi, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del comandante. E' quanto accaduto, poco dopo il decollo da Abu Dhabi, su un aereo della compagnia degli Emirati arabi. Il copilota ha subito dato l'allarme e gestito l'emergenza, ma nulla si è potuto fare per il suo collega.