Kuwait, il pappagallo parla troppo e la moglie scopre il tradimento del marito con la cameriera

In Kuwait una donna ha scoperto l' infedeltà del marito grazie a un testimone particolare: il loro pappagallo . Il volatile ha iniziato a ripetere delle frasi d'amore mai sentite prima così la moglie si è insospettita fino a scoprire la relazione segreta tra l'uomo e la cameriera . La moglie si è allora recata alla polizia insieme al pappagallo per denunciare il coniuge: infatti nell'Emirato l'infedeltà coniugale è punibile con il carcere .

La donna aveva già dei sospetti ma non era ancora riuscita a trovare nessuna prova fino a quando l'animale non le ha fornito una registrazione fedele di quello che veniva detto tra i due traditori quando erano da soli a casa. Il pappagallo è stato presentato come teste ma le forze dell'ordine hanno reputato che la sua testimonianza non fosse attendibile perché l'animale avrebbe potuto sentire quelle frasi anche in Tv o alla radio. L'uomo ha rischiato di essere formalmente accusato.