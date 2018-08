Usa, "Rubato un cagnolino, è di una bambina di 5 anni malata terminale": l'appello della polizia per trovarlo

Zakaia Gray , una bimba di 5 anni, ha un amico speciale: il cagnolino Annabella May , un American Bully di undici settimane. Un rapporto unico, specialmente in questo periodo particolare della vita della piccola, affetta da una grave forma di cancro al cervello che a breve – sei mesi dicono i medici – la porterà via dalla sua famiglia e dai suoi affetti. La settimana scorsa, qualcuno si è introdotto in casa Gray e ha rubato Annabella May. Un dispiacere enorme per Zakaia e per i genitori, che si sono subito mobilitati per trovare il suo amico del cuore contattando la polizia. Il dipartimento di Burlington ha immediatamente lanciato un appello su Facebook, pubblicando la foto del cane e chiedendo a chiunque lo trovi di farsi vivo affinché Annabella possa presto tornare dalla "bambina speciale" e continuare a regalarle gli ultimi sorrisi.

Il racconto della madre - Quella sera, Zakaia e la sua famiglia erano usciti a cena per festeggiare il compleanno della mamma, Shala Browning. Una volta tornati a casa, il cagnolino non era più in giardino. Qualcuno si è introdotto nell’abitazione e ha rubato l'American Bully. Solo lui. I ladri non hanno preso altro. E pensare che i Gray portavano sempre con loro il cagnolino. Questa volta lo hanno lasciato a casa perché avevano iniziato un percorso di addestramento.



Il post della polizia su Facebook - "Il 4 agosto 2018, gli ufficiali di Burlington hanno ricevuto una segnalazione per un furto con scasso avvenuto in un’abitazione: è stato rubato un American Bully di undici settimane. Questo cucciolo è stato acquistato e successivamente addestrato come cane da compagnia per una bambina di cinque anni, malata terminale. Chiunque abbia informazioni in merito è pregato di chiamare il dipartimento di polizia di Burlington". È quanto hanno scritto i poliziotti su Facebook, promettendo anche una possibile ricompensa in denaro. La speranza è che la piccola possa ritrovare il suo compagno di giochi per poter trascorrere felice gli ultimi mesi di vita.