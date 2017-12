Sardegna, rubati tutti i regali di compleanno a una bimba di 7 anni | L'appello della madre su Facebook

Una giornata di gioia trasformata in un brutto ricordo. La colpa? Dei ladri che hanno rubato tutti i regali alla piccola Asia, una bimba di 7 anni, al termine della sua festa di compleanno. Una delusione soprattutto per i genitori, che non sapevano come comunicare la brutta notizia alla loro figlioletta. A sorprenderli è stata proprio lei che, di fronte alle lacrime della mamma nel raccontarglielo, ha detto: “I regali non sono importanti, la cosa più importante è che la nostra famiglia sia unita e che ci vogliamo bene”. Una lezione di vita per grandi e piccini e, soprattutto, per i ladri che le hanno portato via i regali. È successo a Villacidro (Sud Sardegna).