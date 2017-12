Milano, alla festa rubano un divano ma perdono il telefono: ladri "distratti" costretti a riconsegnare il bottino

Bonnie e Clyde de noantri sono i due ladri che alla fine della festa aziendale per i 20 anni d'attività dell'agenzia di comunicazione MN Italia, a Milano, portano via due sedie e un divano sotto l'occhio delle telecamere interne. A ciò si aggiunge che l'improvvisata Bonnie, durante la "sottrazione", perde lo smartphone e attraverso il suo profilo Facebook viene rintracciata dai titolari della società. L'indomani, infatti, il numero uno dell'azienda va a bussare alla sua porta rivendicando il maltolto, poi, restituito in 20 minuti, sotto la minaccia di far intervenire la polizia. La colossale figuraccia viene diffusa sui social network in un video.