28 novembre 2016 12:18 Usa, profugo somalo assalta campus dellʼOhio: investe studenti in auto poi li accoltella, ucciso dalla polizia Dieci le persone ferite, non si esclude la pista del terrorismo

Un profugo somalo di 18 anni, Abdul Razak Ali Artan, ha assaltato il campus di un college a Columbus, in Ohio, ferendo 10 persone. L'assalitore, che ha agito da solo ed era studente dell'istituto, è stato ucciso dagli agenti delle forze speciali in un conflitto a fuoco dopo aver travolto in auto un gruppo di persone e poi, armato di coltello, aver tentato la strage. Uno dei feriti è "in condizioni critiche". Non è esclusa la pista terroristica.

Lasciato il suo Paese con la famiglia nel 2007 come rifugiato, il giovane avrebbe vissuto in Pakistan prima di sbarcare negli Usa nel 2014 come residente permanente. Razak Artan si è lanciato con la sua auto contro un gruppo di persone e, una volta sceso, ha colpito chi si è trovato di fronte con un coltello da macellaio. La sua azione è però durata pochissimo, circa un minuto, il tempo che un agente intervenuto tempestivamente lo neutralizzasse con la sua pistola.



Non si esclude la pista terroristica - Anche se non sono emersi per ora legami con gruppi terroristici, gli inquirenti non escludono la pista di un attacco terroristico. "Penso che dovremo studiare questa possibilità", ha spiegato il capo della polizia locale, ricordando che quest'anno un uomo aveva già messo in atto un attacco col coltello nella stessa città.