Usa, perse la vista nel 1995: la recupera ventun anni dopo grazie a un intervento chirurgico

Mary Ann Franco, 70enne originaria di Okeechobee, in Florida, è rimasta cieca in seguito ad un incidente d'auto nel 1995, in cui ha subito anche una serie di importanti lesioni alla spina dorsale. Ventun anni dopo, la donna è rimasta coinvolta in un altro incidente, stavolta domestico: è infatti inciampata in una piastrella che emergeva dal pavimento, tanto da rimediare lo spostamento di alcune vertebre del collo. Dopo aver subito un intervento chirurgico per rimediare il danno, la donna ha ripreso miracolosamente a vedere. Il fatto è stato raccontato dalla tv americana Wpbf.