Usa, motore in fiamme su un volo della Southwest: un morto

Un aereo della Southwest Airlines ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale di Philadelphia , a causa di un motore che si è staccato in volo. Il volo era partito nella mattinata di martedì dall'aeroporto LaGuardia di New York , diretto a Dallas, in Texas. A bordo c'erano 143 persone: una persona è morta e altre sette sono rimaste ferite.

Il distacco del motore del Boeing Co 737-700 ha procurato il danneggiamento di un finestrino, delle ali e della fusoliera. L'atterraggio è comunque avvenuto in modo sicuro.



L'aereo era partito dal LaGuardia di New York ed era diretto a Dallas, con a bordo 143 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Ad un certo punto si è sentito un botto: era l'esplosione del motore sinistro, che poi si è parzialmente staccato. Sono seguite scene di panico, come documentano anche i video postati su Fb da alcuni viaggiatori.



La rottura dell'oblo ha causato la depressurizzazione della cabina e la donna seduta accanto al finestrino è stata quasi aspirata all'esterno ma i suoi vicini l'hanno tenuta per le mani e l'hanno riportata dentro. Intanto dall'alto scendevano le maschere per l'ossigeno e i piloti davano le istruzioni per l'atterraggio di emergenza, avvenuto in sicurezza, nonostante un piccolo incendio per la perdita di carburante, domato prontamente dai vigili del fuoco. Alla fine un piccolo miracolo visti i danni riportati dal velivolo.