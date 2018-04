Algeria, precipita un aereo militare: 257 morti

In Algeria un aereo militare è precipitato a Boufarik , una città nella provincia di Blida , circa 30 chilometri dalla capitale Algeri . Il velivolo, un Ilyushin, è caduto durante il decollo in aeroporto. Il bilancio è di 257 morti (247 passeggeri e 10 membri dell'equipaggio). Lo hanno reso noto i servizi di emergenza del Paese.

Le vittime sono per lo più militari ma nello schianto sono deceduti anche alcuni componenti delle loro famiglie. Il ministero della Difesa algerino ha aperto un'inchiesta per far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. L'aereo era diretto a Bechar, nel Sud del Paese.