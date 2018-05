Usa, Melania Trump operata per una patologia benigna ai reni

Intervento chirurgico a sorpresa per Melania Trump. La moglie del presidente americano, Donald Trump, è stata ricoverato all'ospedale Walter Reed National Military Medical Center, vicino a Washington, per una patologia benigna ai reni. La First Lady, ha riferito la Casa Bianca, "ha subito una procedura di embolizzazione", che si è svolta "con successo e senza complicazioni". Melania Trump dovrà rimanere ricoverata probabilmente per il resto della settimana.