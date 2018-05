Donald e Melania Trump vivono da separati in casa

Secondo il Washinghton Post , Donald Trump e la moglie Melania vivrebbero praticamente da separati in casa: lontani nella quotidianità (non dormirebbero e mangerebbero insieme) e anche nel tempo libero. Una vita che non è lontanamente quella di una coppia felice. E secondo la ricostruzione di alcuni membri dello staff della Casa Bianca, ci sarebbe un muro (invisibile) tra la East Wing, dove risiede Melania, e la West Wing, dove lavora il Presidente.

Se in pubblico i Trump non fanno sforzi per dare l'immagine di una coppia in armonia ed è raro vederli scambiarsi gesti di affetto, anche nel privato i due sarebbero lontani quindi. La stessa routine dei due è completamente diversa. Mentre il Presidente si sveglia alle 5.30, guardando tv e consultando Twitter, Melania si alza più tardi nella sua camera e si dedica al figlio Barron.



Anche a Mar-a-Lago, dove la coppia trascorre i weekend, Trump gioca a golf e cena con politici e uomini d’affari, mentre Melania si defila, tenendosi lontana dai riflettori.



La situazione sarebbe peggiorata dopo le accuse della pornostar Daniels a Trump. Secondo un vecchio amico del magnate: "Il tempo che passano insieme è poco o niente", mentre una fonte sostiene che: "Raramente Melania mette piede nell'ala ovest". Le voci del quotidiano di Washington sono state prontamente smentite dalla portavoce di Melania, Stephanie Grisham, che ha addotto una diversa versione: "Melania è concentrata sul fare la mamma, la moglie e la first lady. Il resto sono chiacchiere".