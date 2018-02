Usa, Trump e Melania sempre più distanti: la first lady viaggia da sola

Melania Trump si mostra accanto al marito e presidente degli Stati Uniti in una visita nei luoghi della strage avvenuta in una scuola della in Florida dove un 19enne ha aperto il fuoco uccidendo 17 persone. La first lady torna così in pubblico, ma non sfugge a osservatori e media che la moglie di Donald Trump sceglie di viaggiare da sola anche in questa circostanza. Melania non compare infatti accanto del marito nella consueta passerella sul prato dalla Casa Bianca verso l'elicottero presidenziale, occasione per riprese tv e battute a margine con i giornalisti. Incontra invece il presidente direttamente sull'aereo che li porta in Florida. E le voci si scatenano.

Sono passate soltanto poche ore dalle nuove indiscrezioni relative a presunte relazioni del tycoon quando era già sposato con la ex modella slovena. Questa volta è il New Yorker a pubblicare nome e foto di una modella di Playboy che sostiene di aver avuto un affaire con Donald nel 2006, poco dopo la nasciata dell'unico figlio di Melania e Trump, Baron. Karen McDougal, questo il nome della donna, non rivela troppi dettagli, li ha già "venduti" ad un altro editore che poi ha deciso di non renderli pubblici. Però ci sono otto pagine di scritte a mano che bastano per sollevare l'ennesimo polverone.



"Sulla base degli impegni" della first lady "risultava più facile che si ricongiungesse con il presidente sull'aereo", ha spiegato in una nota Stephanie Grisham, responsabile della comunicazione per Melania Trump. Però il comportamento di Melania risulta alquanto inusuale. E non è nemmeno la prima volta che si fa uno strappo alle consuetudini: lo scorso 30 gennaio Melania si recò a bordo di un'auto separata da quella del presidente a Capitol Hill, la sede del Congresso dove Trump si apprestava a pronunciare il suo primo discorso sullo stato dell'Unione. Un alto momento altamente rituale, eppure la first lady scelse la distanza dal marito. La motivazione fornita in quella circostanza fu di poter incontrare gli ospiti che aveva voluto accanto a lei durante il discorso (un'altra consuetudine) e stabilire un contatto a livello umano.



Sempre a gennaio, Melania aveva deciso di non accompagnare il marito al Word Economic Forum di Davos, dopo le rivelazioni della pornostar Stormy Daniels e della sua di presunta relazione con il tycoon, sempre nel 2006. Infine, il 5 febbraio, come documentano alcune immagini, Donald Trump cerca di prendere la mano della moglie, ma lei rifiuta e la tiene sotto il cappotto.