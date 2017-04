Siria, Usa lanciano 59 missili contro la base da cui era partito lʼattacco chimico

La tv di Stato siriana ha confermato che un attacco missilistico statunitense ha colpito una serie di obiettivi militari all'interno del Paese, definendo l'attacco una "aggressione" che ha anche provocato vittime. Secondo il governatore della provincia di Homs, l'attacco missilistico americano ha causato cinque morti (tre soldati e due civili) e almeno sette feriti. L'esercito siriano parla invece di sei morti.



I missili lanciati dagli Usa hanno colpito la base aerea di Shayrat, nel centro della Siria, da dove si sospetta sia stato lanciato l'attacco chimico che ha innescato la risposta americana. L'orario indicato dell'impatto è delle 20:45 ora di Washington (le 2:45 in Italia), le prime ore del mattino in Siria. I missili hanno puntato e colpito piste, apparecchi e zone di rifornimento.



Il Pentagono ha precisato che l'attacco contro la Siria è stato condotto utilizzando 59 missili Tomahawk lanciati dai cacciatorpediniere USS Porter e USS Ross nel Mediterraneo orientale. Il Pentagono definisce inoltre il lancio di missili americano in Siria una "risposta proporzionata" all'attacco chimico e fa sapere che l'attacco Usa contro la base aerea in Siria ha "ridotto la capacità del governo siriano di utilizzare armi chimiche". Ma per Mosca gli Usa avevano deciso di attaccare la Siria già prima della strage con armi chimiche di cui sono accusate le truppe di Damasco. Lo sostiene il ministero degli Esteri russo, secondo cui la carneficina di Idlib è stata per gli americani solo "un pretesto".



Un comandante dei ribelli d'opposizione siriani di uno dei distretti colpiti dal bombardamento chimico dei giorni scorsi in Siria afferma di sperare che l'attacco degli Stati Uniti su una base area siriana sia un "punto di svolta" dopo sei anni di guerra. Il maggiore Jamil al-Saleh, a capo di un gruppo ribelle sostenuto dagli Usa nella città centrale di Hama, ha confermato da parte sua che il lancio di missili americani ha preso di mira la base aerea da cui è partito il raid effettuato con armi chimiche.