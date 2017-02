Usa, la sfida di Schwarzenegger a Trump: scambiamoci di posto

Non il muro con il Messico, non le sanzioni contro Mosca, non l'accordo sul nucleare con l'Iran: il chiodo fisso del presidente Usa Donald Trump sembrano gli ascolti della sua creatura televisiva, il reality show "The Apprentice". La cui versione "Celebrity" è attualmente condotta dall'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger. E l'occasione per tornare a punzecchiare il rivale è stato l'annuale breakfast di preghiera nazionale. Ma il divo di Hollywood via Twitter gli ha risposto per le rime: "Perché non ci scambiamo di posto? Così tu torni in Tv".