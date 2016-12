Trump: "Non lavorerò nel reality show Celebrity Apprentice"

Il programma “Celebrity Apprentice” , ideato da Donald Trump, tornerà in onda dal prossimo 2 gennaio sulla Nbc dopo due anni di pausa e a condurlo sarà Arnold Schwarzenegger. La Cnn ha fatto circolare la notizia che il tycoon continuerà a lavorare al reality show anche durante la sua presidenza. Ma subito è arrivata la smentita: “Sono falsità, notizie ridicole e non vere”, ha cinguettato Trump su Twitter, “non ho nulla a che fare con il programma se non il fatto che l’ho ideato con Mark Burnette e ho una grossa partecipazione azionaria.”

“Non vi dedicherò neanche un minuto'', dice il tycoon in uno dei suoi tweet. Nessuna precisazione però su eventuali conflitti di interesse legati alla trasmissione e ai possibili investimenti pubblicitari di società che sperano di ingraziarsi il presidente. Donald Trump ha anche condotto la trasmissione: l’ultima volta fu nel 2015, poi ha lasciato per candidarsi alla Casa Bianca.



L'ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger, prossima star della nuova versione del reality, non è affatto turbato dal fatto che il presidente eletto mantenga una quota come produttore nel programma. L'attore ha sostenuto che è solo business, comparabile con la sua situazione quando diventò governatore della California e conservò il suo nome nei titoli e le royalties per il film "Terminator".

"Penso che questo sia un contratto che aveva e che vada bene che Trump faccia parte del programma", ha spiegato durante un red carpet per il nuovo show.