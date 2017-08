Usa, il Pentagono prende tempo sullo stop ai transgender nelle forze armate

Il Pentagono non applicherà "fino a nuovo ordine" la decisione annunciata via Twitter del presidente Usa, Donald Trump, di non consentire l'accesso ai transgender nelle forze armate americane. A chiarire la posizione del quartier generale del Dipartimento della Difesa è stato il capo dello Stato Maggiore congiunto Joseph Dunford, in una comunicazione ​ interna ai vertici militari.