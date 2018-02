Usa, il capo dello staff della Casa Bianca verso le dimissioni

Il capo dello staff della Casa Bianca, John Kelly, si è detto disposto a dimettersi in seguito al caso del collaboratore Rob Porter accusato di violenze contro le ex mogli. Lo riferiscono media Usa citando fonti informate, ma sottolineando che Kelly non ha presento alcuna offerta formale. Intanto la Abc afferma che il presidente Donald Trump abbia pensato a una sostituzione.