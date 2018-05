Usa, figlio muore in incidente: il padre accompagna la sua fidanzata al ballo

Negli Stati Uniti il ballo di fine anno è una serata importante che i liceali aspettano con trepidazione. Alla James Buchanan High School, in Pennsylvania , era tutto pronto, le coppie erano già state formate. Ad accompagnare Kaylee Suders sarebbe stato il suo fidanzato Carter Brown . Un mese prima dell'evento il ragazzo però è morto in un incidente d'auto a pochi chilometri da casa, mentre stava tornando dall'università per fare una sorpresa alla ragazza. Il padre del giovane ha deciso allora di prendere il posto del figlio scomparso e ha accompagnato Kaylee al ballo della scuola.

"La serata non è stata come io l'avevo immaginata, la morte di Carter è una tragedia, ma è bello che suo padre abbia voluto accompagnarmi al ballo", ha detto Kaylee al Centre Daily Times. I due si frequentavano da più di un anno; Carter stava guidando verso casa dall'università della Pennsylvania quando è rimasto vittima di un incidente provocato dallo scontro tra tre auto. A pochi giorni dal tragedia Robert Brown, il padre del ragazzo, ha chiesto a Kaylee cosa pensasse di fare la sera del grande evento a scuola e lei ha risposto che non ci sarebbe più andata.



"Mio figlio era molto dolce, gentile, Kaylee è come lui e fa parte della nostra famiglia. Ho pensato che mio figlio avrebbe voluto che lei ci andasse e allora ho deciso di chiederle se potevo accompagnarla io", ha raccontato il papà dello studente. "Ero molto sorpresa quando me l'ha chiesto ed è stato molto commuovente. Ho detto subito sì", ha detto la ragazza. L'uomo è passato a prendere Kaylee a casa e insieme hanno cenato nello stesso ristorante in cui i due "fidanzatini" sono andati la sera del loro primo appuntamento.



Robert aveva quattro figli e sette mesi prima della morte di Carter ha perso anche il suo secondogenito. "La vita è piena di insidie che non possiamo controllare. Bisogna avere la forza e il coraggio di andare avanti. Abbiamo perso due dei nostri bambini. Bisogna imparare a continuare a vivere per prendersi cura di chi rimane", ha concluso l'uomo.