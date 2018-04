Usa, madre apre un'attività per il figlio autistico e ora assume altri 20 dipendenti disabili

Dopo la morte del marito, Stella Spanakos ha avuto paura per il futuro di suo figlio autistico. Timore che da un giorno all'altro anche lei se ne sarebbe potuta andare lasciando solo il suo ragazzo da sempre totalmente dipendende da lei. Allora proprio per rendere Nicholas più autosuffuciente, ha deciso di aprire per lui nel 2011 un'attività: la Spectrum Designs Foundation , un'azienda che realizza stampe digitali su abbigliamento e accessori. L'idea è stata un successo e ora, sette anni dopo, l'impresa di Stella fattura due milioni di dollari all'anno tanto che la donna è riuscita ad assumere altri 20 dipendenti : quasi tutti affetti da autismo .

"Penso che tutti gli individui hanno il diritto di lavorare e di sfruttare al meglio il loro potenziale", ha detto Dave Thompson, un supervisore, al Abc7 . Per avviare l'attività Stella ha venduto l'impresa del marito a Manhattan e ha aperto la Spectrum Designs Foundation in un capannone vicino alla sua casa in Long Island (New York). Ma il successo dell'azienda le ha permesso di trasferirsi in una struttura di 690 metri quadri a Port Washington.



"Cercherò di dare un lavoro a più persone disabili possibile", ha dichiarato Stella. Ora la sua attività conta 21 dipendenti, ma presto lei spera di poter assumere altri 30 ragazzi autistici. "Mio figlio e i suoi compagni di classe hanno ispirato il nostro team a creare opportunità per loro che non sarebbero mai esistite - ha affermato Stella - ci concentriamo su quello che i nostri dipendenti riescono a fare e vederli crescere ci rende delle persone migliori. Lavorare e fare parte dello Spectrum regala ai nostri ragazzi una gioia e un orgoglio immensi".