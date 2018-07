Usa, Donald Trump cancella "fattore razza" in ammissione college

L'amministrazione Trump ha revocato le direttive del governo Obama che raccomandavano la considerazione della razza nelle ammissioni ai college per promuovere l'accesso paritario all'istruzione. I cosiddetti "admissions memos" fanno parte di 24 documenti revocati dal dipartimento di Giustizia Usa in quanto giudicati "non necessari, datati, incoerenti con le leggi vigenti o per altri versi inappropriati".