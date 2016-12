Usa, bufera sul governatore del Maine accusato di razzismo

E' polemica in Maine, dove i democratici chiedono le dimissioni del governatore dello Stato, il repubblicano Paul LePage, accusato di affermazioni razziste. "I nemici al momento sono le persone di colore e quelle di origine ispanica. E quando sei in guerra, se i nemici vestono in rosso allora spari a quelli vestiti in rosso". LePage si è difeso spiegando che quelle erano parole relative alla situazione della criminalità nello Stato.