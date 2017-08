Usa, Barack Obama si prepara a tornare in politica

Barack Obama si prepara a tornare in politica, in soccorso dei democratici. Secondo indiscrezioni dei media Usa sarà lui il personaggio centrale nella campagna di raccolta fondi in vista delle elezioni di midterm nel 2018. Soddisfatti molti democratici, ma c'è anche molto scetticismo. Si teme che il suo ritorno in campo evidenzi la difficoltà del partito nel voltare pagina e trovare un volto nuovo dopo la pesante sconfitta alle presidenziali.