Usa, Amanda Knox diventa giornalista

20:05 - Sempre in prima pagina, sempre protagonista, anche se con un diverso ruolo. Amanda Knox diventa infatti giornalista, secondo quanto riferisce il Daily Beast. La studentessa americana condannata dalla Corte d'appello di Firenze per l'omicidio di Meredith Kercher, è stata infatti assunta come freelance per il West Seattle Herald, nella città dove è nata. A contattarla, chiedendole se fosse interessata, il direttore del quotidiano.

"All'inizio l'avevamo contattata per darle l'occasione di tornare ad avere una vita normale", ha detto il direttore del West Seattle Herald, Patrick Robinson. E ha aggiunto: "Amanda è molto intelligente, capace e una giornalista altamente qualificata. Ne ha passate tante, è molto interessata al lavoro ed è facile lavorare con lei". Per il quotidiano della sua città Amanda si occupa delle notizie locali e scrive anche recensioni teatrali. Proprio a inizio anno è tornata all'università di Washington per concludere gli studi e laurearsi in scrittura creativa, lo stesso corso che frequentava quando arrivò in Italia nel 2007. Ha scritto anche un libro dal titolo "Waiting to be heard".