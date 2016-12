Mez, Amanda Knox: sono innocente Perché il processo va ancora avanti?

14:08 - "Sono innocente. Non capisco, non capisco proprio come questo processo possa andare ancora avanti...". Queste le parole di Amanda Knox, dopo che i suoi difensori le hanno inviato la motivazione della Corte d'assise d'appello di Firenze che l'ha condannata insieme a Raffaele Sollecito per l'omicidio di Meredith Kercher.

"E' Rudy Guede l'assassino di Meredith, e non ci sono prove che dimostrino la mia partecipazione a questo terribile crimine", ha ribadito Amanda ai suoi avvocati. "Gli esperti hanno concluso che il mio Dna non è stato trovato da nessuna parte, mentre quello del vero omicida, Rudy Guede, è stato individuato ovunque, anche sul corpo di Meredith. Questo rigetta la teoria dell'aggressione multipla contenuta nelle motivazioni" della sentenza.



"Ancora fiducia nella giustizia italiana" - "Ora mi concentrerò sull'appello in Cassazione. Rimango fiduciosa sul fatto che la giustizia italiana riconoscerà ancora una volta la mia innocenza", si legge nella dichiarazione diffusa dai suoi avvocati.